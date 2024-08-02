涉管有兒童不雅照 BBC前主播認罪

【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）前高級新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）涉嫌管有多張兒童不雅照片，他周三在倫敦威斯敏斯特地區法院承認3項生產、管有或發布兒童色情物品罪，並將於下月16日再度出庭，可能面臨監禁。BBC表示非常震驚，對所有受害人表示同情，又透露公司去年11月私下得悉愛德華茲因涉嫌嚴重罪行被捕。

或面臨監禁 案情指，愛德華茲自2020年12月開始與25歲男子威廉姆斯（Alex Williams）經WhatsApp聊天，獲傳送377份色情資料，41份涉及兒童色情。其中7份屬A級兒童色情物品，包括插入式性行為，其餘12份屬不涉及插入式性行為的B類物品，以及22份涉及其他不雅情節的C類物品；兩條影片的兒童年齡介乎7至9歲。

倫敦警方此前調查威廉姆斯時，從其手機上發現他與愛德華茲互傳兒童色情照片紀錄，最終揭發愛德華茲一案。威廉姆斯已於今年3月15日被定罪，判囚一年緩期執行。其他紀錄顯示，愛德華茲2021年2月2日要求另一名男子不要傳送未成年照片，對方卻繼續傳送至2021年8月。他一再要求對方停止傳送違法照片，兩人之後卻繼續互傳合法不雅照片。

愛德華茲由警員護送出庭時面無表情，法官宣讀指控時愛德華茲三度回答「認罪」。皇家檢察署發聲明強調，取得未成年人不雅照片將對受害者造成深刻而持久創傷。防止虐待兒童組織稱，網絡兒童性虐待犯罪將對受害者造成毀滅性影響，愛德華茲罪行嚴重不容置疑。

愛德華茲