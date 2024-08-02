與兩同謀達認罪協議 911恐襲主腦料免死

美國國防部周三宣布，被指控為911恐襲的主腦哈立德（Khalid Sheikh Mohammed）及其兩名同謀已同意認罪，但不會立即公布認罪協議的具體條款。有官員透露，認罪協議幾乎肯定會以認罪換取不判處死刑，承認哈立德可能被判處終身監禁，引來批評。

3人或囚終身 已知會遺屬 美國國防部表示，哈立德與同謀阿塔什（Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash）、豪薩維多（Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi），預計最快將於下周在關塔那摩灣軍事委員會上認罪。3人同意承認起訴書上所有控罪，包括謀殺，以換取控方同意不尋求判處死刑，但控方仍會尋求對他們判囚終身。檢察官早前已向911受害者家屬致函，通知上述消息。

麥康奈爾斥協議是國家恥辱 白宮回應指，直到周三才獲悉認罪協議；國家安全委員會官員則指，總統拜登沒參與此過程，訴訟程序通過軍事司法系統處理。參議院共和黨領袖麥康奈爾批評該認罪協議是「國家恥辱」，斥拜登政府在美國人民的死敵面前表現得毫無底線，與恐怖分子達成的認罪協議，放棄保衞美國和伸張正義的責任，哀嘆受害者家屬將不能得到應得的正義。

美國特別軍事法庭2012年啟動司法程序，對自稱策劃2001年9月11日對美國恐襲的哈立德和其他4名被告提出近3,000項指控，罪名包括串謀、違反戰爭法殺人、破壞財產、挾持飛機、實施恐怖主義活動等，襲擊導致近3,000人喪生。但他們當時不理睬法官，拒絕和法庭合作，一直關押在古巴關塔那摩灣監獄，未接受審判。本報綜合報道

哈立德 阿塔什 豪薩維多