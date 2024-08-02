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英3死命案 法庭准開刀手名
英國默西賽德郡紹斯波特周一發生持刀殺人事件，造成至少3死10傷。利物浦皇家法院昨日允許公開17歲疑兇的名字，於10月25日再次開庭。被告名叫拉達凱巴納控以3項謀殺、10項企圖謀殺及一項持有攻擊性武器罪名，關押在少年拘留所。（綜合報道）
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