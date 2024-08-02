擬增遺產稅 英財相遭揶揄

英國財政大臣李韻晴周二表示，計劃在10月公布財政預算案中提高稅收，不排除提高遺產稅及資本利得稅等。工黨在競選期間多次表示，不會對普通工薪階層增稅。影子財政大臣侯俊偉揶揄，李韻晴選擇像過去每位工黨財政大臣一樣提高稅收，拒絕做出艱難決定。