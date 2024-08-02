美兵在俄入冊 軍方停支薪

美國一名駐韓軍人早前涉嫌在俄羅斯盜竊及威脅謀殺女友，判處3年9個月有期徒刑。美國陸軍周二證實，已停止向該名軍人支付工資及津貼。根據美國國防部政策，任何軍人參與國際旅行須得到指揮官或安全官員批准，但布萊克未得到批准。（綜合報道）