傳金正恩指示外交官 毋須顧忌與華產生矛盾

【本報綜合報道】南韓國家情報院周三表示，北韓領袖金正恩近日向駐華外交官下達指示，大意為「工作時毋須顧忌與中方產生矛盾」，國情院正密切關注中朝關係新動向。

南韓國家安全戰略研究院近日發布的報告分析，北韓可能通過大肆渲染俄朝關係「蜜月期」的方式，讓中方關注到對朝影響力減弱的問題。外界普遍認為，與俄朝進一步「抱團」合作相比，中朝關係變得有些疏遠。最近多種情況折射出中朝關係的變化，如北韓曾強烈譴責中國領導人出席的第9次中日韓峰會聯合宣言提及無核化；2018年中朝領導人在大連留下的腳印浮雕被瀝青覆蓋；另傳出中方曾多次要求北韓讓其所有在華務工回國。

中國外交部反駁傳聞 中國外交部發言人林劍昨日回應指，近期個別國家和媒體捕風捉影，不時渲染炒作所謂中朝關係出現問題，中、俄正在對朝關係上展開競爭等不實的論調，完全是別有用心。他強調，北韓和俄羅斯都是中國的友好鄰邦，中方樂見朝俄關係發展，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。