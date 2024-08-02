荷趕及限期前交付 首批6架F16抵烏

經過一年以上的等待後，烏克蘭終接收北約國家提供的首批美製F16戰機，戰機趕及在上月底限期前交付。英國《泰晤士報》周三報道，首批交付F16共有6架，均來自荷蘭。

年內將再獲20架 報道引述消息指，丹麥將在短期內向烏克蘭移交更多F16。在接下來的一年內，比利時及挪威會加入援助行列，烏克蘭將獲得20架F16，數量足夠組建一個戰機中隊。從長期來看，荷蘭、丹麥、比利時及挪威承諾援助烏克蘭80架F16，但預計多架F16將拆解零件備用，可能永遠不會飛行。至於適航F16將配備製造商洛歇馬丁的最新雷達和現代美國武器，包括反輻射導彈、激光制導炸彈和中程空對空導彈。

網傳圖片顯示，疑似F16現身烏克蘭西部城市利沃夫的上空。英國《每日電訊報》指，烏克蘭已在作戰任務中出動過F16。F16專門用於防空壓制任務，烏克蘭空軍現役戰機以蘇聯製為主，期望獲得F16可明顯提升實力。不過，有分析認為，F16不會成為俄烏戰爭的「遊戲規則改變者」。

立陶宛外交部長蘭斯柏吉斯在社交平台表示，F16出現在烏克蘭，證明另一件不可能的事變得完全可能。有匿名美國官員證實，烏克蘭已獲得首批F16。烏克蘭國防、美國國防部及白宮國家安全委員會，均拒絕評論事件。

基輔遭空襲7小時 烏克蘭首都基輔周三受到空襲，規模是今年最大。烏克蘭空軍宣稱全數擊落89架俄羅斯見證者自殺式無人機和一枚Kh59巡航導彈，國防部情報總局發現多架來襲的無人機未攜帶爆炸載荷，屬干擾無人機，意在試探防空系統。基輔軍事管理局局長波普科稱空襲持續約7小時，無人機從各方向分多波次逼近基輔。

烏克蘭國家緊急事務局指，基輔州一幢住宅大樓遭無人機殘骸擊中起火，空襲期間基輔市近11.5萬人尋求庇護。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫聲言，將擊落及摧毀烏克蘭的F16。本報綜合報道