以總理未提事件 稱有充足應對

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周三召開安全內閣會議後發表電視講話，雖然未提及哈馬斯政治局主席哈尼亞之死，但強調準備好應對一切情況，並揚言會與傷害以色列的人算帳。

指處於生死存亡之戰 內塔尼亞胡指以色列正與伊朗邪惡軸心，包括其3個主要代理人也門叛軍青年運動、哈馬斯和黎巴嫩真主黨處於生死存亡之戰，並指在近期對每一個組織都造成毀滅性的打擊，包括三周前擊殺哈馬斯軍事分支卡桑旅指揮官德伊夫（Mohammed Deif），兩周前攻擊青年運動，以及日前空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊殺對屠殺兒童負有直接責任的真主黨高級指揮官舒庫爾。他揚言會與任何傷害以色列的人算帳，「他們的頭顱都會被標價」。

內塔尼亞胡指，以軍擊殺舒庫爾以來威脅之聲不絕於耳，以色列已做好準備應對任何情況，將團結一致應對各種威脅。對於外界要求結束加薩戰爭，內塔尼亞胡強調不會聽從，並指如果以色列屈服，如今就不能消滅哈馬斯領導層和數千名恐怖分子，也無法創造談判條件讓以色列更接近達成協議，達成解救人質和戰爭目標。

內塔尼亞胡在講話中未有提及哈尼亞遇刺身亡，但強調任何針對以色列的侵略行徑，將會付出沉重的代價。

以稱上月殺哈馬斯軍事首領 此外，以軍昨日宣稱，上月13日空襲擊斃哈馬斯軍事首領戴夫。哈馬斯政治局成員里什克稱，確認或否認任何卡桑旅領導人的死亡由卡桑旅和哈馬斯領導層負責。除非他們任何一方宣布，否則任何傳媒或任何其他方面發布的消息都無法證實。