曾被以特工毒殺未遂 哈馬斯前主席或回朝

【本報綜合報道】哈馬斯政治局主席哈尼亞周三在伊朗遇刺身亡，前主席邁舍勒（Khaled Meshaal）可能重返領導層，成為哈馬斯的新領袖。他1997年曾在約旦遭以色列特工毒殺未遂，最終獲解藥逃過一劫，因而聞名於世。

邁舍勒料接替哈尼亞 哈馬斯消息人士透露，預計邁舍勒將被選為最高領導人，接替哈尼亞，德黑蘭和哈馬斯已誓言對以色列開展報復。68歲的邁舍勒出生於約旦佔領下的約旦河西岸，在第3次中東戰爭爆發後，他的家人逃離約旦河西岸地區，此後他一直在阿拉伯世界的其他地方流亡。哈馬斯1987年成立後，邁舍勒成為科威特分支的領導人，1992年成為哈馬斯政治局的創始成員，並於1996年至2017年間擔任主席。

在邁舍勒擔任主席的翌年，他在約旦首都安曼街頭時，突遭兩名假扮加拿大遊客的以色列情報機構摩薩德特工，在其左耳注入一種神秘毒藥，導致他當場陷入昏迷。約旦警方立即逮捕兩名疑犯，約旦威脅以色列交出解藥，否則將在廣場上絞死兩人。以方最終被迫交出解藥，讓邁舍勒得以幸存。