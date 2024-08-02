伊朗擬報復哈馬斯頭目遇刺 精神領袖傳下令日內攻以

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局主席哈尼亞，日前在伊朗首都德黑蘭突然死於暗殺，中東局勢再度緊張。美國《紐約時報》周三報道，伊朗最高精神領袖哈梅內伊已下令直接攻擊以色列報復，可能再次對以色列軍事目標發動大規模無人機和導彈襲擊，消息指伊朗和盟友將於72小時內發動攻擊。

聯合國安理會召開緊急會議，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）指控美國，作為以色列政權的戰略盟友和主要支持者，在暗殺哈尼亞這宗可怕罪行中的責任不容忽視，若無美國授權和情報支持，暗殺行為不可能發生。

伊方質疑參與暗殺 美否認 美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）強調，美方沒有參與以色列擊殺真主黨高級軍事指揮官舒庫爾，也不清楚且未參與針對哈馬斯官員的襲擊。

知情伊朗官員指，哈梅內伊周三主持召開最高國家安全委員會會議，下令直接攻擊以色列報復。伊朗軍官正考慮對特拉維夫和海法附近軍事目標發動無人機和導彈聯合襲擊，但會避免攻擊民用目標，同時考慮讓位於也門、敍利亞和伊拉克等前線盟友發動協同攻擊，以達到最大效果。哈梅內伊同時指示革命衞隊和軍隊指揮官準備進攻和防禦計劃，以防萬一戰爭擴大，以色列和美國會襲擊伊朗。

遺體告別儀式於大學舉行 哈尼亞和一同喪生保鏢的遺體告別儀式昨日在德黑蘭大學舉行，哈梅內伊率領一眾政府和軍方官員在靈柩前祈禱。民眾在德黑蘭大學周圍觀看遺體告別儀式直播，多人舉起伊朗國旗、巴勒斯坦和哈馬斯旗幟。哈尼亞的靈柩其後移靈送德黑蘭自由廣場，今日移至他生前居住的卡塔爾首都多哈落葬。

美國國務卿布林肯訪問新加坡期間，回應哈尼亞遇刺身亡一事，強調美方並沒有參與相關暗殺行動，同時並不知情。美國國家安全委員會發言人柯比表示，哈尼亞遇刺事件如何影響加薩人質和停火談判，目前仍是未知之數，但不代表美方打算停止繼續推進談判。有美國官員透露，拜登政府非常擔心事件會破壞加薩人質和停火談判，增加區域戰爭的風險。本報綜合報道