身纏iPhone闖關 拘3走私客
【本報綜合報道】廣東省珠海市拱北海關所屬青茂海關周二24小時內，查獲3宗旅客走私舊手機入境內地案，共起出138部舊款iPhone手機。
海關總署昨日通報，一名身穿紅色短袖衫的男子周二凌晨2時21分由青茂口岸旅檢現場無申報通道入境，關員察覺其身形臃腫，於是作出攔截，在對方腰腹部、腿部發現46部由黑色繃帶及保鮮紙綑綁iPhone舊手機。僅半分鐘後，關員發現另一名身穿黑色短袖衫、低頭看手機男子腿部臃腫、步姿異常，隨後再發現多一名身穿墨藍色短袖恤衫旅客身體僵硬、神情緊張，於是攔查二人，在其中一人腰腹部及大腿發現50部用保鮮紙及黑色繃帶綑綁iPhone舊手機，在另一人腰腹部發現透過同樣方式綁藏42部iPhone舊手機。
女子蠱惑圍兜藏5條燕窩
另外，深圳市蓮塘海關關員近日在入境旅檢大廳監管時發現，一名旅客神色緊張、步態異常，隨即展開攔查，最終發現她在深藍色裙內穿有一條改製圍兜，在圍兜特製口袋中夾藏5條共重約1.1公斤燕窩。
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