身纏iPhone闖關 拘3走私客

海關總署昨日通報，一名身穿紅色短袖衫的男子周二凌晨2時21分由青茂口岸旅檢現場無申報通道入境，關員察覺其身形臃腫，於是作出攔截，在對方腰腹部、腿部發現46部由黑色繃帶及保鮮紙綑綁iPhone舊手機。僅半分鐘後，關員發現另一名身穿黑色短袖衫、低頭看手機男子腿部臃腫、步姿異常，隨後再發現多一名身穿墨藍色短袖恤衫旅客身體僵硬、神情緊張，於是攔查二人，在其中一人腰腹部及大腿發現50部用保鮮紙及黑色繃帶綑綁iPhone舊手機，在另一人腰腹部發現透過同樣方式綁藏42部iPhone舊手機。