雞扒店20日不換食油 市監局介入

前員工踢爆 店方反報案

徐姓（化姓）前員工表示，她上周六進入涉事正新雞排門店打暑期工，獲安排負責裹粉及炸雞扒，由於發現後廚衞生環境太差，故入職當晚決定辭職。她隨後在社交平台配圖發文指出，待炸雞扒上疑有黑色飛蟲，同一塊抹布被用作擦地板、雪櫃、煎板及油鍋等，炸鍋內的油重複使用且已發黑，冷凍雞扒則被反覆解凍及速凍等問題，又指門店負責人事後曾聯繫她，希望她刪除有關貼文。