獨闖西藏雪山 女子一去不返

上海女子Rocky早前獨自徒步前往西藏自治區希夏邦馬峰，上月20日起失蹤至今下落不明。事主家人和朋友先後向警方、戶外圈人士求助，尋找其下落。西藏日喀則市聶拉木縣公安局工作人員周二表示，搜救工作仍在進行。

自稱Rocky表姊的網民周二稱，Rocky上月17日在岡仁波齊轉山後，與另外兩名同伴相約徒步希夏邦馬峰北坡冰塔林線，但同伴臨時有別的安排，兩天後她便獨自進山。好友張先生稱，Rocky計劃了56公里的徒步路線，預計3至5天完成，上月19日下午帶着綠色帳篷、紅色背囊、一個氣罐和7天食物進山，次日還曾與閨密聊天，但之後其手機不再有流量，沒有通話。

家屬重酬10萬尋人 張先生指出，Rocky的徒步路線不算非常艱難，但走的人不多。他推測，Rocky可能遭遇惡劣天氣，滑入冰塔林或冰河內；也有可能，Rocky放棄徒步選擇折返，後被人挾持。希夏邦馬峰海拔8,027米，在世界14座8,000米級高峰中排第14。

Rocky的家屬上周四報警，當地政府和警方隨即展開救援工作。家屬另請了兩支搜救隊，一支從進山口方向尋人，另一支從出山口反方向進入。兩支搜救隊周日（28日）會合，未發現任何線索。Rocky家屬承諾若找到人平安帶下山，將支付10萬元（人民幣‧下同，約10.9萬港元）感謝費用。找到其物品、提供照片證實為本人，以及其他有價值線索，也支付1,000至1萬元（約1,090至1.09萬港元）。本報綜合報道