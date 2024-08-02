隱晦代孕廣告 續存社交平台

【本報綜合報道】有網民近日在網上多次發現不同帳號發布疑似「代孕」隱晦廣告，遂向平台檢舉，有關影片及帳號事後被下架及注銷。然而，多個社交平台目前仍有「代孕」及「招募代媽」等內容，不少公司介紹提供套餐式代孕服務，並根據指定嬰兒性別與否等客戶要求徵收不同費用。

來自貴州省的楊先生今年5月起，接連多次在影音平台刷到疑似代孕廣告。最近一次看到一個名為「邁納匯」帳號發布疑似代孕廣告，截至上月18日有近300個點讚及117次轉發，帳號內其他影片內容則顯示「按需訂製，可選擇，大包無憂方案，全程一對一陪護」、「苞（包）成簽約」等字眼，帳號最終經舉報被注銷。

律師指當局須加強罰則 有代孕公司表示，由於該行業是灰色產業，廣告不可太明顯，只能使用隱晦字句表達。其中一間位於廣東省廣州市代孕公司表示，收費取決於客戶是否指定孩子性別，介乎65萬至78萬元（人民幣‧下同，約70萬至84萬港元）。有律師指出，網絡平台經營者有責任採取措施防範及制止違法廣告，如發布非法代孕廣告，市場監督管理部門有權責令停止發布廣告，並罰款20萬至100萬元（約22萬至108萬港元），如情節嚴重更可吊銷營業執照。