出生率降 江西減聘逾半教師

【本報綜合報道】人口普查數據顯示，全國出生人口從2016年的1,786萬，下降至去年的902萬。江西省教育廳計劃，全省公開招聘中小學幼兒園（含特崗）教師銳減至4,968人，較去年計劃數目減去逾半。

江西省教育廳表示，近年高度重視生育率驟降情況下的教師隊伍建設，主動思考人口背景變化下教師配備與結構優化對策，將合理安排全省中小學教師招聘計劃。結合各設區市教師實際需求與編制情況，今年全省計劃公開招聘中小學幼兒園（含特崗）教師人數，將較去年計劃的10,967人下降54.7%，未來會進一步加強學齡人口變化趨勢前瞻性研判及科學性決策，妥善應對人口變化帶來教育供需矛盾變化。

加強對基礎教育發展部署 該廳指出，江西同時加強對基礎教育發展系統部署，聚焦區域、城鄉、校際、群體教育差距，強化系統部署及城鄉人口變化趨勢分析，科學制訂城鄉學校布局規劃，合理規劃布局中小學幼兒園，強化學段間、城鄉間師資和校園校舍統籌共享，從去年5月開始，全省在14個縣市區開展優化縣域義務教育資源配置試點工作。透過改革，全省100人以下鄉村小規模學校減少1,640間，下降20.1%，減輕城區學位供給壓力。