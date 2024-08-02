北大博士王瑛瑋 任天津副市長

王瑛瑋

【本報綜合報道】天津市第十八屆人大常務委員會第十一次會議周二通過任免名單，任命北京大學數學博士王瑛瑋為天津市副市長、公安局局長，而此前擔任天津市公安局局長的衡曉帆，已任天津市委常委、政法委書記。另外，上月初獲任命為四川省副省長並代理省長職務的施小琳，周三在四川省第十四屆人大第三次會議第二次會議上當選省長。

王瑛瑋長期在公安系統工作，歷任公安部第二研究所助理研究員、刑事偵察局刑偵基礎工作指導處助理研究員、刑事偵察局刑偵基礎工作指導處副處長及處長、刑事偵察局刑事犯罪情報信息工作處處長、刑事偵察局正處級及副局級幹部等職。他2012年12月出任貴州省公安廳黨委委員、副廳長，2017年8月升任省公安廳黨委副書記、常務副廳長，2019年1月先後擔任公安部網絡安全保衞局黨委書記、局長，科技信息化局黨委書記、局長。

施小琳當選四川省長 施小琳曾任上海市委常委、市委統戰部部長，江西省委常委、省委宣傳部部長，四川省委常委、成都市委書記等職，也是二十屆中央候補委員。時任四川省委副書記、省長、省政府黨組書記黃強6月出任吉林省委書記，施小琳出任四川省政府黨組書記，上月4日獲任四川省政府副省長、代理省長，直至周三「去代轉正」。

施小琳