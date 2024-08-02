林草局官員出差猝死 遺屬質疑
【本報綜合報道】國家林業和草原局中南規劃院一名幹部4年前出差期間死亡，驗屍結果為猝死，家屬卻不認同死因結果。有自稱死者的妻子早前在網上發文質疑，丈夫曾實名舉報該院相關高層貪污腐敗等違法違紀行為，結果被對方蓄意謀殺。該院周二發聲明指，死者家屬反映個別問題屬實，已按規定對相關人員作批評教育等處理，其他問題未發現，案件予以了結，將繼續保持與家屬溝通，共同處理死者後事。
該院前信息技術處副處長兼教授級高級工程師羅懷斌，2020年4月前到西藏自治區山南市洛扎縣出差時離世，當地公安機關事發後在現場調查後排除他殺。
認為因舉報高層遭謀殺
經司法鑑定，羅男當時冠狀動脈粥樣硬化性心臟病發，致心源性死，依法決定不予立案。惟家屬認為，死者被該院領導蓄意謀殺，拒絕辦理遺體火化，遺體至今仍存放在拉薩市西山殯儀館。
國家林草局中南規劃院在聲明表示，羅懷斌赴藏工作任務安排狀況均為正常工作安排。當羅男死後，該院第一時間成立後事處理工作領導小組，由主要領導帶隊赴西藏拉薩協助家屬處理後事，並認定死者因公犧牲。院方4年多來維持跟家屬溝通聯繫，在重要時間節點關心慰問家屬，依法依規辦理工傷認定等事宜。
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