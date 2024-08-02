林草局官員出差猝死 遺屬質疑

【本報綜合報道】國家林業和草原局中南規劃院一名幹部4年前出差期間死亡，驗屍結果為猝死，家屬卻不認同死因結果。有自稱死者的妻子早前在網上發文質疑，丈夫曾實名舉報該院相關高層貪污腐敗等違法違紀行為，結果被對方蓄意謀殺。該院周二發聲明指，死者家屬反映個別問題屬實，已按規定對相關人員作批評教育等處理，其他問題未發現，案件予以了結，將繼續保持與家屬溝通，共同處理死者後事。