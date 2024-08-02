團洲垸排澇基本結束 準備重建

洞庭湖一線堤防缺口上月8日晚合龍後，排澇工作隨即展開，累計投入排澇力量3,800多人，排澇設備1,500多台套。截至周三，來自華容縣外大部分排澇隊伍已陸續撤離，垸內留守少數隊伍展開掃尾作業。垸內將保留1,300多萬立方米水作為生產用水，主要分布在溝渠、水塘及水田。考慮到排澇工作結束後可能出現持續晴熱天氣，數字高於垸內正常年份同期的生產儲備水量，華容縣已開展消殺清淤、道路搶修、房屋鑑定、恢復供水供電及農田復耕等工作。