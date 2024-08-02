今汛發生25次編號洪水 歷來最多

【本報綜合報道】今年入汛以來，珠江、長江、太湖、淮河、黃河及松遼等流域大江大河先後發生25次編號洪水，列1998年有資料統計以來首位，防汛形勢嚴峻複雜。

水利部周三發布，內地今年氣候年景偏差，強降雨過程多、歷時長，江河洪水發生早、發展快。水利部錨定人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不缺口、重要基礎設施不受衝擊目標，不斷構建完善流域防洪工程體系、雨水情監測預報體系及水旱災害防禦工作體系，成功應對歷次暴雨洪水，取得重要階段性成果。

長江及洞庭湖水位漲

水利部長江水利委員會另表示，長江今年第3號洪水從洞庭湖水系向長江幹流演進，長江幹流城陵磯至漢口江段及洞庭湖區水位急漲，蓮花塘站水位在32.9米左右波動後下降，七里山站漲至警戒水位附近，丹江口水庫入庫來水現峰轉退。為了加快該洪水退水，進一步減輕長江幹流城陵磯江段及洞庭湖湖區防汛壓力，長江委調度三峽水庫關閉洩洪孔，周三凌晨1時起按發電機組滿發出力對應流量下洩。