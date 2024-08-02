吉林暴雨救災遇險 臨江公安局長殉職

路塌同落水 輔警未尋回

在前往泥石流災害現場途中，夏琨及輔警李祥深駕車在前方，跟在後面的車輛則是交警大隊大隊長等3人。一行人沿義和村駛向樺樹鎮，行駛至一處彎位時路面突然塌陷。夏琨乘坐的車輛墜入塌陷處，連人帶車落水失蹤。後方車輛發現險情後，緊急向左轉後翻側，翻倒在路基邊緣，車上3人獲救。他們憶述，由時天色昏暗及強降雨導致水霧很大，能見度只有3米左右。失蹤的李祥深至今仍未尋回，正全力搜救。