吉林暴雨救災遇險 臨江公安局長殉職
吉林省臨江市上周三暴雨成災，副市長、公安局局長夏琨在搶險救災期間遇險失蹤。事隔逾一周後，臨江市人民政府防汛抗旱指揮部昨日證實周三找到夏琨，但他已沒有生命迹象，因公犧牲。
降雨多日的臨江市於上周三再迎來強降雨過程，村鎮發生泥石流災害，沖毀部分道路。其中，在鬧枝鎮往樺樹鎮方向發生泥石流災害，在災害發生地附近約有十四、五戶村民。事發後，交通局、應急局、自然資源局等臨江市相關部門第一時間趕到現場處理。
路塌同落水 輔警未尋回
在前往泥石流災害現場途中，夏琨及輔警李祥深駕車在前方，跟在後面的車輛則是交警大隊大隊長等3人。一行人沿義和村駛向樺樹鎮，行駛至一處彎位時路面突然塌陷。夏琨乘坐的車輛墜入塌陷處，連人帶車落水失蹤。後方車輛發現險情後，緊急向左轉後翻側，翻倒在路基邊緣，車上3人獲救。他們憶述，由時天色昏暗及強降雨導致水霧很大，能見度只有3米左右。失蹤的李祥深至今仍未尋回，正全力搜救。
夏琨於1977年出生，1999年從吉林公安高等專科學校治安管理專業畢業後，進入白山市公安系統工作，先後任職於白山市公安局八道江區分局、新建分局、政治部綜合處、反恐怖（巡特警）支隊。他2010年起先後出任白山市公安局反恐怖（巡特警）支隊副支隊長、支隊長等職，2019年任白山市公安局通溝分局局長，2021年來到白山市代管的臨江市擔任副市長、公安局局長。
牡丹江洪峰過境須疏散
東北三省近日受持續強降雨影響，松遼流域牡丹江、鴨綠江、東遼河等相繼發生7個編號洪水。其中牡丹江幹流洪峰周三過境黑龍江省寧安段，當地用沙袋、擋板搭建一條長2.5公里的臨時大壩，牡丹江市累計疏散9,000多人。截至周三下午2時，吉林省17條河流水位超警，36座水庫超汛限運行。蛟河市17個鄉鎮受災，其中烏林朝鮮族鄉因通往蛟河市區的主幹道公路橋被沖毀，導致交通運輸中斷，多個村莊成為「孤島村」。遼寧全省截至周三共有31座水庫超汛限，丹東市緊急疏散危險區域2.8萬多人。本報綜合報道
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