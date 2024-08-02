加國護衞艦通過台海 解放軍跟監警戒

台軍同證掌動態 東部戰區斥攪局 加拿大蒙特利爾號護衞艦周三通過台灣海峽，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校批評，加方行為滋擾攪局，破壞台海和平穩定。台軍證實，蒙特利爾號由北向南航經台灣海峽，台軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

加拿大國防部長布萊爾重申，行動彰顯加方對自由、開放和包容印太地區的承諾。加拿大正增強加拿大皇家海軍在印太地區的軍事存在。美國海軍神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號，日前曾在東海與蒙特利爾號開展雙邊行動。

單日29架次解放軍機艦現台海 截至昨早6時的過去24小時內，台軍共發現29架次解放軍軍機、10艘次軍艦，持續在台海周邊活動。其中，13架次解放軍軍機逾越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域。9架次軍機逾越海峽中線後，分別距基隆60浬和鵝鑾鼻81浬。3架次輔戰機進入台灣西南空域，距鵝鑾鼻70浬；1架次直升機進入台灣東部空域，距鵝鑾鼻80浬。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

解放軍昨日迎來建軍97周年，東部戰區周三發布「戰海疆」戰訓影片，配文稱「展現官兵全時待戰、隨時能戰，堅決維護國家統一和領土完整的熱血擔當和勝戰豪情」。影片長兩分16秒，出現不少今年5月23日至24日對台「聯合利劍-2024A」軍演內容及模擬打擊台灣動畫，包含「進、鎖、擊、斷」等戰術，直接點名台北、高雄、花蓮三地為空襲轟炸目標城市，歌詞中更出現「富強統一，血脈相連我同胞」等字句。

此外，據台灣政府電子採購網公告決標資訊，已與美國簽署資通系統提升先期規劃合約，決標金額近20.6億元新台幣（約4.9億港元），整合升級台軍指管及情監偵系統數據鏈路。本報綜合報道