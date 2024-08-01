動物收容所允義工遛狗助放鬆

呼吸戶外空氣 壓力減輕

美媒周二報道，動物收容中心其中一名負責人桑格蕾（Sarah Sangree）介紹，義工可帶同狗隻四處遊玩，更可將牠們帶回家數小時，吸引很多有意養狗，但居住條件不允許的民眾。她認為，收容中心其實是一個充滿壓抑感的環境，此計劃可以照顧流浪狗之餘，更可讓牠們放鬆和外出遊玩，並找到安居之所。她透露，狗狗即使離開收容所只有2至3天，壓力也會明顯減輕。