動物收容所允義工遛狗助放鬆
【本報綜合報道】美國新澤西州一個動物收容中心近日展開一項「遛狗」計劃，允許義工帶同狗狗短暫外出，到公園、海濱等地散步，讓牠們暫時到戶外呼吸新鮮空氣放鬆一番，探索不一樣的世界。
呼吸戶外空氣 壓力減輕
美媒周二報道，動物收容中心其中一名負責人桑格蕾（Sarah Sangree）介紹，義工可帶同狗隻四處遊玩，更可將牠們帶回家數小時，吸引很多有意養狗，但居住條件不允許的民眾。她認為，收容中心其實是一個充滿壓抑感的環境，此計劃可以照顧流浪狗之餘，更可讓牠們放鬆和外出遊玩，並找到安居之所。她透露，狗狗即使離開收容所只有2至3天，壓力也會明顯減輕。
來自新澤西州沃倫縣的夫婦邁耶（Dennis Meyer）和黛安娜（Diane Meyer）3年前痛失愛犬，他們十分喜歡動物，想再次收養一隻狗，惟未有時間安排。義工計劃讓他們與收容所的混血狗芬萊（Finlee）到公園短暫散步，填補心靈空虛，同時芬萊看到公園的花草植物，展現出強烈好奇心。
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