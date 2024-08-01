美國夫婦潛水遭巨浪捲走 漂流40小時獲救

美國俄克拉何馬州一對夫婦近日前往墨西哥灣潛水，卻意外被海浪捲走。他們發揮超強求生意志，在海中游泳近40小時，終於等到海岸巡防隊救援。即使遭遇此番厄運，他們仍未放棄潛水愛好，而是選擇到鄰近陸地的較安全海域，繼續探索海底世界。

美媒周一報道，男子馬克爾（Nathan Maker）和妻子經常一同出海潛水，早前遇到狂風巨浪的惡劣海況。女方憶述當天生死時刻，指她本來抓着繩索返回船上，卻不慎甩繩，並遭海浪沖走，馬克爾嘗試拯救她，詎料也被海浪捲走。

拚命游避免失溫 馬克爾和妻子離原本搭乘的船隻愈來愈遠，於是急中生智，找尋身上一切可以利用的東西，將彼此綁在一起以免失散。他們又為免體溫下降拚命游泳，保持身體活動。所幸船員發現夫妻二人失蹤，向海岸巡防隊發出求救信號，尋求救援人員協助搜尋。

馬克爾和妻子在海上漂流逾一天後，發現救援飛機靠近，遂用手電筒光線射向飛機，發出求救信號。救援人員在漆黑的海面上發現微弱光亮，兩人成功獲救。馬克爾憶述，當天直升機上的救援人員向他伸出援手，形容當下恍如看到「上帝之手」。他們最終因脫水和曬傷等送院治療，並無大礙。本報綜合報道