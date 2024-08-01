美軍頻爆性侵 日本中央政府未通報縣府

【本報綜合報道】駐日美軍性侵案接連曝光，東京都2021至23年共有3宗同類案件，但都政府並不知情。與美軍有關的性犯罪，曾在沖繩、青森、神奈川、山口、福岡及長崎發生，惟縣政府對此一無所知。

東京警視廳周二稱，2021至2023年每年各查處一宗美軍士兵、工作人員或其家屬涉嫌不同意性交（強制性交）案件。警視廳向警察廳報告後，中央政府沒有通報都政府。警視廳表示，將綜合考慮各個事例，決定是否公布去年一宗案件的詳情。至於另外兩宗案件，警視廳則稱沒有資料，很難回答。都政府指出，將基於防衞省北關東防衞局提供的資訊，要求美軍防止同類事件發生。都政府2021至2023年公布5宗美軍犯罪案，但均為傷人和酒駕等，沒有性犯罪。