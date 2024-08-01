金正恩撤換兩官 斥抗洪不力

【本報綜合報道】北韓近日暴雨成災，鴨綠江發生嚴重洪澇，逾4,100間房屋和3,000公頃農田受損，具體傷亡人數未明。北韓領袖金正恩對平安北道、慈江道的抗洪不力責任人問責，並更換了道委責任書記和社會安全相。

這意味原任社會安全相李太燮及其他相關官員被解職。金正恩在會上批評，部分幹部在黨和國家賦予的重要職務中嚴重懈怠，因而出現不可接受的人命傷亡，將嚴懲相關幹部。他又列舉出現的弊端，如全國性緊急災害應對體系在初期未能充分發揮作用，防洪工作不到位導致以往未發生洪災的地區也遭受損失。