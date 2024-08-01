金正恩撤換兩官 斥抗洪不力
【本報綜合報道】北韓近日暴雨成災，鴨綠江發生嚴重洪澇，逾4,100間房屋和3,000公頃農田受損，具體傷亡人數未明。北韓領袖金正恩對平安北道、慈江道的抗洪不力責任人問責，並更換了道委責任書記和社會安全相。
3000公頃農田受損
北韓官媒朝中社昨日報道，金正恩周一至周二在平安北道新義州市，主持勞動黨第8屆中央委員會第22次政治局緊急擴大會議，並作出上述決定。會議任命前黨中央委員會組織指導部第一副部長李熙用為平安北道黨委會責任書記，平安北道黨委會責任書記朴成哲為慈江道黨委會責任書記，黨中央委員會軍政指導部第一副部長方頭燮為社會安全相。
這意味原任社會安全相李太燮及其他相關官員被解職。金正恩在會上批評，部分幹部在黨和國家賦予的重要職務中嚴重懈怠，因而出現不可接受的人命傷亡，將嚴懲相關幹部。他又列舉出現的弊端，如全國性緊急災害應對體系在初期未能充分發揮作用，防洪工作不到位導致以往未發生洪災的地區也遭受損失。
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