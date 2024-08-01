土耳其國會 通過捕400萬流浪狗 重病具攻擊性即安樂死

民眾連日上街抗議 爆警民衝突 土耳其國會前天通過一項規管國內流浪狗議案，將圍捕全國街頭約400萬隻流浪狗，只要牠們患有無法治愈疾病或出現攻擊行為必須處以安樂死。當地反對派揚言會向憲法法院上訴，動物權益組織則呼籲透過大規模絕育代替安樂死。

上述議案由執政正義與發展黨提出，結果引來民眾連日激烈反對，甚至不時爆發警民衝突，不過最終仍以275票贊成對224票反對獲得通過。正義與發展黨早前否認希望安排大批流浪狗安樂死，總統埃爾多安解釋人們只想要回安全街道。

根據議案，地方政府需負責圍捕流浪狗，之後再移送動物收容所，若發現牠們的健康或行為出現異常，就需要執行安樂死。另外，議案亦要求地方政府需撥出至少0.3%年度預算，用來發展動物康復服務或修建動物收容所，須於2028年前完成。

反對派質疑法案違憲 根據統計，土耳其目前流浪狗數目多達數百萬隻，不過全國只有322個動物收容所，僅可容納10.5萬隻狗。當得悉議案獲得通過後，反對派共和人民黨領袖厄澤爾（Ozgur Ozel）質疑法案違憲，沒有捍衞流浪狗生命權利，而市政當局資源有限，根本無法執行相關任務。他又指，在建設動物收容所、替流浪狗接種疫苗、提供絕育及領養服務方面，該黨比起要求做得更多，不過市政當局權力有限，不可能完全履行。

另有數百名反對法案民眾前天在伊斯坦布爾的廣場聚集，高呼國會通過「屠殺法律」對其來說只是一紙空文，他們將在街頭制訂法律。在首都安卡拉，一批動物愛好者前往市政辦公室門外抗議，一同宣讀聲明，呼籲停止落實相關法例。

土耳其國民不時照顧街頭流浪動物，甚至會提供食水等。一項調查顯示，全國僅得3%左右受訪民眾支持規管流浪狗法案，逾八成人支持把流浪狗移送動物收容所。本報綜合報道