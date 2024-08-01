英媒：賀錦麗最快下周公布副手

【本報綜合報道】全力投入美國總統競選的副總統賀錦麗尚未公布副手人選，英媒周二引述消息報道，她最快將於下周一公布競選拍檔，之後再一起訪問搖擺州。民主黨全國委員會周二公布，賀錦麗成為唯一合資格的黨內總統提名人選。

將聯袂訪問搖擺州 賀錦麗成為正式民主黨候選人的在線點名投票將於周四開始，並於下周一結束。民主黨全國委員會表示，全國有3,923名黨代表尋求賀錦麗成為民主黨總統候選人，又指她已獲得99%的黨代表支持。另有知情人士透露，賀錦麗將在下周訪問多個搖擺州，此前會先宣布其副手人選。

一般情況下，競選團隊會在春季初選結束後開始考慮副總統參選人，並花數月審視，但賀錦麗被迫在高度壓縮的時間內選擇其副手。消息人士稱，她面臨民主黨全國委員會設定的下周三最後期限，但決定可能會更早做出。賀錦麗的競選團隊未證實上述消息，僅稱公布日期尚未確定。

近日民調顯示，前太空人、亞利桑那州參議員馬克．凱利作為賀錦麗拍檔的支持度領先，其次為明尼蘇達州州長沃爾茲和賓夕凡尼亞州州長夏皮羅。