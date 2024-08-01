FAA監督波音方式 美參院要員促檢討

【本報綜合報道】英媒昨日報道，美國參議院商務委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）日前要求聯邦航空局（FAA）徹底檢討過往監督波音公司和其他飛機生產商的方式。她指雖然FAA關注波音生產品質問題正確，但相應作為或不作為或促成波音問題。

兩年審查298次 未曾執法 坎特韋爾上周六去信FAA局長惠特克（Mike Whitaker），提到FAA過去兩年間對波音和其供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）合共298次審查，但未採取任何執法行動。坎特韋爾指，檢討將確保波音和FAA發現問題的核心原因，而不只是表徵，希望FAA通過檢討發現監督方面不足，從而制訂糾正措施和實施計劃。波音拒絕回應報道，勢必銳稱將繼續專注確保生產品質和合規。

另外，阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9飛機今年1月飛行途中艙門飛脫，事故的調查聽證會將於下周二至下周三舉行。美國全國運輸安全委員會（NTSB）周二在實驗室展出飛脫的艙門，並指將利用下周聽證會獲得的資料，來完成艙門飛脫事故調查和提出安全建議。