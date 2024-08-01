烏F16導彈需求 美允滿足 俄非戰略核武演習展開

美國《華爾街日報》周二報道，烏克蘭將獲美國提供足夠數量的F16戰機空對地彈藥、精確制導炸彈套件及先進空對空導彈，以滿足迫切需求。另一方面，俄羅斯國防部昨日表示，中部和南部軍區已開始第三階段非戰略核武演習。

烏仍面對缺機師及維修問題 有美國高官承認，雖然國防部庫存及武器生產能力有限，但有信心能提供足夠F16所用武器，至少是烏克蘭所需的關鍵數量。美國將向烏克蘭提供AGM88反輻射導彈、聯合直接攻擊彈藥增程型套件（可把非制導炸彈轉換為智能武器）、爆炸半徑很小的GBU39小直徑炸彈、AIM120先進中程空對空導彈、AIM9X響尾蛇短程空對空導彈。當烏克蘭接收F16後，仍面臨機師數量不足及戰機維修問題。美國考慮擴大現有在亞利桑那州的訓練計劃，另一個模式是增加訓練地點。

丹麥荷蘭快將交付首批F16 有美國國防部高官透露，計劃讓F16大部分維修在烏境內完成。至於戰機引擎維修，最初需在烏克蘭境外完成，正討論由歐洲國家派遣承包商協助維修。美官員指由於地對空導彈威脅，烏克蘭計劃讓F16飛到邊境攻擊俄境內的想法不切實際。F16最實際用途是密接空中支援，或有助消除地面部隊威脅。此外F16可用於防空，令投擲滑翔炸彈的俄羅斯空天軍戰機遠離前線。丹麥和荷蘭準備未來數周，向烏交付首批F16，比利時和挪威承諾在年底前運送更多F16，預計烏克蘭今年接收不多於50架。

另外，俄羅斯國防部昨日表示，中部和南部軍區導彈部隊將完成多項作戰訓練任務，包括裝填伊斯坎德爾M型導彈系統的特種訓練彈藥，並秘密地將其轉移到指定位置，為導彈發射做準備。自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯總統普京曾多次表示，可以在極端情況下使用核武器。在他授意下，第一及第二階段非戰略核武演習已於今年5月及6月舉行。本報綜合報道