抵抗軸心勢力譴責以軍行動 聯國表關切

【本報綜合報道】以色列國防軍周二襲擊黎巴嫩首都貝魯特，宣稱擊殺真主黨高級指揮官舒庫爾。以伊朗為首的「抵抗軸心」勢力同日分別譴責襲擊，聯合國對襲擊深表關切。美國白宮國家安全委員會重申對以色列安全承諾堅定如鐵，致力打擊真主黨等伊朗支持的威脅。

伊朗駐黎巴嫩大使館周二在社文網發文，以最強烈措詞譴責以色列針對貝魯特南郊怯懦而罪惡的侵略行徑，奪去烈士生命並造成多人受傷。也門叛軍青年運動發表聲明，強調聲援黎巴嫩抵抗猶太復國主義囂張氣燄，讚揚真主黨在支持巴勒斯坦人民和戰勝壓迫方面的偉大作用。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯指，全力聲援黎巴嫩和真主黨，指摘以色列襲擊危險升級局勢。伊拉克外交部發表聲明，指襲擊公然違反國際法和國際公約，侵略行為對地區穩定構成嚴重威脅，對地區安全與和平造成負面影響。

美重申以有權自衞 白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）發表聲明，提到黎巴嫩真主黨過去周末襲擊戈蘭高地造成12名兒童和青少年喪生令人髮指，以色列有權對嚴重威脅進行自衞，美國副總統賀錦麗周二重申明確支持以色列的自衞權。聯合國秘書長黎巴嫩問題特別代表亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）呼籲黎巴嫩和以色列利用一切外交途徑重新停止敵對行動，強調不存在軍事解決方案，她正與關鍵對話者保持密切聯繫。