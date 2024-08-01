空襲黎巴嫩 以稱擊斃真主黨高層

【本報綜合報道】以軍周二空襲黎巴嫩首都貝魯特以南，宣稱擊斃真主黨高級軍事指揮官舒庫爾（Fu'ad Shukr），指控對方應為上周六襲擊戈蘭高地造成12人死亡負責。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）強調不尋求戰爭，但已做好充分準備。

當地傳媒指3人亡包括2童 繼本年1月擊斃哈馬斯政治局副主席阿魯里（Saleh al-Arouri）後，以軍時隔逾半年再次空襲貝魯特。以軍空襲貝魯特南郊達希耶（Dahieh），炸毀一幢8層樓公寓。居民指周二傍晚約7時40分聽到巨大爆炸聲，公寓側面炸出大洞並冒出濃煙。以色列國防部長加蘭特指摘，真主黨已越過紅線。黎巴嫩國營傳媒指，一架無人機發射3枚火箭彈擊中公寓，造成3人喪生，其中包括兩名兒童，另有74人受傷。真主黨證實舒庫爾當時在公寓內，但沒有公布詳情。

以軍指舒庫爾是真主黨最高軍事機構聖戰委員會的成員，同時是真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的得力助手，負責管理真主黨大部分最先進武器裝備，包括精確制導導彈、巡航導彈、反艦導彈、遠程火箭彈和無人機。自哈馬斯去年10月7日襲擊以色列後，舒庫爾策劃針對以色列的襲擊。外界預期真主黨將會報復，以軍呼籲公眾保持警惕。

舒庫爾於1980年代加入真主黨，1990年代發動多宗針對以軍和南黎巴嫩軍的襲擊，2000年曾參與綁架三名以色列士兵。舒庫爾涉嫌參與1983年貝魯特軍營爆炸案，造成多達241名美國海軍陸戰隊員死亡，遭美國國務院懸紅500萬美元（約3,900萬港元）通緝。美國國務院指，舒庫爾在敍利亞內戰期間協助真主黨和親政府部隊，與武裝組織作戰。