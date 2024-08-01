以官員轉發報道 疑暗示施襲

【本報綜合報道】哈馬斯政治局主席哈尼亞周三在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，暫無組織公開承認責任。有以色列官員轉發哈尼亞遇襲死亡的報道，形容是「清除世上污穢的正確方式」，以媒認為他暗示以色列施襲。

以色列耶路撒冷事務及遺產部長、極右政黨「猶太力量」成員埃利亞胡周三在社交網發文談論哈尼亞之死，強調「不再有虛幻的和平或投降協議，不再對他們仁慈。襲擊他們的鐵手也將帶來寧靜和些許安慰，並增強以色列與尋求和平的人共處能力。哈尼亞之死讓世界變得稍微更美好。」

美指對事件不知情 據指以色列總理內塔尼亞胡下令內閣部長對德黑蘭發生的暗殺事件保持沉默。未知埃利亞胡的發言是否獲准。美國國防部長奧斯汀承諾，一旦以色列受襲美國會協助防衞。同時，美國努力緩解哈尼亞遇刺而死後的地區緊張局勢。在新加坡訪問的美國國務卿布林肯昨日表示美方對是次事件不知情，亦沒有牽涉其中。他又指不會揣測任何單一事件對中東局勢的影響，並強調停火協議符合衝突中人質及巴勒斯坦人的利益，也有助於讓加薩地帶乃至中東局勢事態朝積極方向發展。