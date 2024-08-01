伊朗召開緊急會議 揚言報仇

【本報綜合報道】美國《紐約時報》周三報道，伊朗政府高層在哈馬斯政治局主席哈尼亞遇刺死亡後，召開緊急會議商討對策。伊朗國家電視台報道，最高精神領袖哈梅內伊表明，伊朗有責任為哈尼亞報仇，以色列今次形同自掘墳墓。伊朗革命衞隊亦發表聲明，強調殺害哈尼亞的行事者將會得到嚴厲和痛苦回應。

兩名伊朗官員透露，哈梅內伊主持召開最高國家安全委員會會議。知情人士指，該會議只在特殊情況下舉行，出席人士包括策劃伊朗海外軍事行動的革命衞隊聖城旅指揮官卡尼。伊朗總統佩澤希齊揚聲言，伊朗將捍衞領土完整、尊嚴、榮譽和驕傲，並將讓恐怖分子為懦弱行為感到後悔。前革命衞隊指揮官雷扎伊警告，以色列將為暗殺哈尼亞付出沉重代價。

華譴責暗殺 憂加劇局勢 伊朗國家電視台報道，哈尼亞之死或令加薩停火談判協議延宕數月，區內的親伊朗武裝組織或報復。中國外交部發言人林劍表示，堅決反對並譴責暗殺行為。對這起事件可能導致地區局勢進一步動盪，深感憂慮。中方一貫主張透過談判對話解決區域爭端，加薩應盡快實現全面永久停火，避免衝突對抗進一步升級。