哈馬斯領導人 德黑蘭遇刺命殞 加薩戰恐升溫

出席伊朗新總統就職 當晚下榻住所遭導彈襲擊 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）昨日在伊朗首都德黑蘭下榻寓所遇襲身亡。哈馬斯指控以色列發動襲擊，揚言報復；以軍拒絕評論。哈尼亞遇害前一天出席伊朗新任總統佩澤希齊揚的就職典禮，同場另有伊朗為首「抵抗軸心」多個組織的領袖，安全漏洞引起關注。外界擔心事件會令加薩地帶的戰局升溫。

報道引述消息稱，一枚導彈於昨日凌晨2時擊中哈尼亞的睡床，他與保鏢一同身亡。親真主黨的黎巴嫩貝魯特廣場電視台指，殺死哈尼亞的導彈從另一個國家發射。伊朗法斯通訊社稱，哈尼亞出席佩澤希齊揚就職禮，下榻在首都德黑蘭北部一處退伍軍人的特別住所，死於空射導彈襲擊。哈馬斯發言人祖赫里表示，哈尼亞死於暗殺是一件令局勢嚴重升級的事件，而以色列不會實現目標。他指出，哈馬斯作為一個強大運動，不會受到領袖死亡影響。哈馬斯正發動一場解放耶路撒冷戰爭，準備付出任何代價。

土耳其指摘以 俄斥政治謀殺 哈尼亞周二出席佩澤希齊揚的就職典禮，坐席與黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動領袖納哈拉（Ziad al-Nakhala）、也門叛軍青年運動領袖胡塞（Mohammed Ali al-Houthi）相鄰。哈尼亞期間在人群中與佩澤希齊揚擁抱，另與伊朗最高精神領袖哈梅內伊會面。伊朗外交部發言人卡納尼表示，哈尼亞的血不會白流，他的殉難將加強伊朗、巴勒斯坦及抵抗運動之間深厚而牢不可破的紐帶。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯昨日譴責，刺殺哈尼亞是懦夫行為，並警告事態向危險方向發展。事發後，巴勒斯坦民族和伊斯蘭派系呼籲在約旦河西岸舉行大罷工及大規模示威。土耳其譴責暗殺可恥，指摘以色列企圖令加薩戰事升級為地區戰爭層面。俄羅斯外交部副部長波格丹諾夫指，事件是一宗不可接受的政治謀殺，將導致緊張局勢進一步升級。

62歲的哈尼亞生於加薩地帶加薩城北部的沙提難民營，早年在聯合國近東救濟工程處（UNRWA）開辦學校就讀，並在加薩伊斯蘭大學修讀阿拉伯文學。哈尼亞於1987年參加第一次巴勒斯坦大起義，之後多次遭以色列軍方逮捕和驅逐至黎巴嫩，1993年返回加薩出任加薩伊斯蘭大學校長，後來成為哈馬斯精神領袖兼始創人亞辛（Sheik Yassin）的私人秘書。亞辛2004年遭以軍暗殺身亡，哈尼亞當時呼籲民眾必須堅定，做好復仇準備。

哈尼亞7兒孫已死於以空襲 哈尼亞2006年帶領哈馬斯勝出巴勒斯坦選舉，同年3月29日宣誓就職成為聯合政府總理後，卻與巴勒斯坦解放組織最大派別法塔赫爆發連串武裝衝突。哈尼亞翌年曾重組政府並任命法塔赫成員為官員，但衝突持續下，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯宣布解散聯合政府並進入緊急狀態。哈尼亞2017年出任哈馬斯政治局主席，去年10月7日領導哈馬斯突襲以色列引發加薩戰爭。當時以色列誓言要剷除哈尼亞；而哈尼亞7名兒孫早前死於以軍空襲，但他強調不會在以巴談判中讓步。有專家認為，哈尼亞之死對哈馬斯構成重大打擊，但未至於顛覆該組織內部權力。本報綜合報道