兩岸國際

華客溺斃 駐布吉領辦籲注意安全

一名中國遊客上周四在泰國布吉西南海灘游泳後失蹤，內媒前日引述中國駐宋卡總領館消息指，該遊客被海浪捲走，最終不幸身亡。該領區近期也發生中國遊客在酒店泳池溺亡案件，駐布吉領辦提醒民眾照顧同行老人和孩子，不要讓其單獨行動，避免在無人陪同下游泳，以免發生意外。（綜合報道）
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