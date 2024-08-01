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網紅靖國神社塗鴉撒尿 友人被控
6月中國網紅「鐵頭懲惡揚善」鐵頭（原名董光明），在東京靖國神社石柱內塗鴉並撒尿。東京地檢署周二以涉嫌損毀財物及不尊敬禮拜場地等罪名，起訴一名中國籍男子姜卓君。據悉，姜男為「鐵頭」友人，較早前因協助購買噴漆被捕。（綜合報道）
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