兩岸國際

網紅靖國神社塗鴉撒尿 友人被控

6月中國網紅「鐵頭懲惡揚善」鐵頭（原名董光明），在東京靖國神社石柱內塗鴉並撒尿。東京地檢署周二以涉嫌損毀財物及不尊敬禮拜場地等罪名，起訴一名中國籍男子姜卓君。據悉，姜男為「鐵頭」友人，較早前因協助購買噴漆被捕。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc