助醉駕妻毀血樣證據 夫判緩刑

【本報綜合報道】廣東東莞一名男子去年為幫助醉酒駕駛的妻子逃避處罰，凌晨潛入檢驗室稀釋血液樣本被刑拘。東莞市第一人民法院前日發布消息，該男子犯幫助毀滅證據罪，判處拘役4個月，緩刑6個月，目前判決已生效。

盜制服扮醫護 倒水稀釋 法院披露的案情顯示，被告朱×的妻子黃×去年8月8日凌晨2時左右酒後駕駛被交警查獲，其現場酒精吹氣檢測結果為162mg/100ml，被帶至醫院抽血檢測後回家。朱×得知後，當日凌晨3時55分許來到醫院，並從某房間拿走醫護制服和手套偽裝成醫護人員，在毒物受理室血樣存放處找到黃×血樣試管，然後將水倒進稀釋，再放回原處。鑑定中心工作人員當日發現黃×的血液樣本狀態異常，從閉路電視發現朱×行為後報警。

法院審理認為，朱×無視國法，為使他人逃避刑事責任，幫助毀滅證據，情節嚴重，其行為已構成幫助毀滅證據罪，應予以懲處。但他有坦白情節，自願認罪認罰，認罪態度好，確有悔罪表現，綜合考慮其為其配偶而實施犯罪，主觀惡性較小，且屬初犯、偶犯，犯罪情節較輕，符合緩刑適用條件，因此判處緩刑。