數百商家抗議拼多多海外平台罰款不公

【本報綜合報道】內地數百名商家周一在電商巨頭拼多多位於廣東省廣州市番禺區的辦公室維權抗議，指控拼多多海外電商平台Temu的罰款政策不公。拼多多方面前日回應強調，平台不會去賺商家違規罰款的錢，罰了也是賠給消費者。

有商家列出逾億元罰單

商家批評Temu設置苛刻的條款，如客戶投訴或要求退款，他們將被處以巨額罰款。這些處罰或罰款近數月大幅增加，而且往往沒明確解釋。有維權商家列出一份總計279筆的罰單目錄，涉款1.14億元（人民幣‧下同，約1.23億港元）。他們申訴無門，上周一和周一自發集中前往廣州維權，在Temu總部樓下揮舞標語牌並喊口號，其中數十人進入位於25樓的辦公區，但未能和公司高層見面，之後被警方以侵佔他人辦公場地為由勸離。