深圳經營網貸騙76億 紅通人員菲律賓被拘

以不同國籍逃捕 華使館促引渡 中國男子孫利民在廣東深圳經營網貸平台「利民網」非法吸收公眾存款，涉款70億元（人民幣‧下同，約76億港元），潛逃出國後被列為紅通人員。菲律賓傳媒昨日報道，他上周六在當地落網，中國駐菲大使館已要求引渡他回國。

據報道，孫利民與另一名中國人在本格特省圖巴一處房屋被捕，菲律賓移民局發現他是中國紅通人員，國際刑警組織對他簽發了紅色通緝令。菲總統反有組織犯罪委員會表示，他們接到情報稱有博彩公司高層藏身該處，據指孫利民利用不同國籍逃避追捕，此前假裝是柬埔寨人。不過，孫利民否認他們在網絡博彩公司工作，聲稱只是來打高爾夫球。該委員會擔心，從他們逮捕的人數來看，菲律賓似乎被用作中國逃犯的藏身之所。除了孫利民，當局計劃將逾30名外國人驅逐出境，當中包括3名逃犯。

涉非法吸收公眾存款 資料顯示，2018年7月18日，利民網發布延期兌付公告，稱因網貸行業生存環境惡化，出借人信心不足等原因，公司無奈做出退出網貸行業的決定。延期兌付公告發布翌日，深圳市南山警方就對利民網涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，並對其負責人孫利民等4名主要犯罪嫌疑人採取強制措施。

自2018年7月起，南山警方持續在官方微信號更新利民網平台案件的處置進展。經偵部門不斷加大追贓回款力度，利民網在2018年11月實現回款達1.08億元（約1.16億港元）。最新的一期通報在今年8月3日，目前該案待收款專戶共計回款約1.79億元（約1.93億港元），凍結帳號資金共計160萬元（約172萬港元）。

2018年8月，南山警方發現利民網非法吸收公眾存款案主犯孫×軍、趙×在菲律賓境內活動，隨後前往菲國展開工作。民警在菲警協助下，成功抓獲犯罪嫌疑人孫×軍、趙×；同年8月23日，南山警方在先辦好犯罪嫌疑人孫×軍的移交手續後，將其押解回國。利民網實際控制人孫利民一直在逃，直到上周落網。本報綜合報道

孫利民