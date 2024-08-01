兩歲童碰翻圓桌險毀容 酒店拒認責

【本報綜合報道】內地男子詹先生上月初帶妻兒入住上海崇明由由喜來登酒店時，其兩歲大兒子碰翻客房內三腳圓桌，被桌上厚重玻璃壓中眉心，傷口長近3厘米，幾乎毀容，惟酒店不承認此事為安全責任事故。酒店有關負責人周一回應稱，暫未與家長就賠償方案協商一致，雙方仍在溝通，強調圓桌不存在安全隱患。

賠近七成醫療費 父拒納 詹先生認為，酒店親子房放置三腳圓桌重心容易失衡，輕壓桌子邊緣即歪倒，且圓桌及桌上玻璃均未固定，存在很大的安全隱患。事發後他多次投訴，酒店卻推卸責任，並拒絕發出傷勢鑑定委託書。兒子醫療費等支出已超過5,600元（人民幣‧下同，約6,090港元），而酒店只願賠償3,800多元（約4,100港元），詹先生對此不認可。

對於男童在房間內受傷事件，酒店方表示遺憾，強調一直非常關注其傷勢和恢復情況。酒店方稱，此前已跟保險公司制訂一個賠償方案，惟未能與家長就方案達成一致。

針對對方提出客房內三腳圓桌的安全問題，酒店表示已積極配合當地派出所完成房間檢查，警方未對三腳桌提出安全質疑。酒店亦已完成對每一間客房內三腳圓桌的安全檢查，確認在正常使用下，圓桌對包括兒童的住客並無安全隱患。