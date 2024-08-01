泥石流毀屋 男子緊抱年邁母同亡

【本報綜合報道】湖南省郴州資興市日前遭遇暴雨洪災，造成4人死亡、3人失蹤，全市11.8萬人受災。內媒前日報道，遇難者分別來自八面山鄉和州門司鎮，當中包括一對88歲和53歲的母子。家屬稱，兒子為救母親沒有獨自逃生，直到最後一刻都將母親抱在懷中。

村支書3歲女遇難 資興市東江鎮人羅女士的家姑和小叔，在這次洪災中喪生。她前日稱，家姑和小叔均居住於八面山鄉黃金村東沖組最偏遠的山區。當地上周五晚上遭遇泥石流，房屋倒塌，家姑和小叔失聯。羅女士推測小叔原本最初離開時未帶同家姑，以為有人去救，但因當地對外道路中斷，救援人員未趕到，小叔於是抱着母親逃生，卻遇上第二次泥石流，房屋再次倒塌，二人不幸遇難。

這次洪災中來自州門司鎮的遇難者，是該鎮仁峰村一名村支書的3歲女兒。當地上周六清晨下起大雨，很多人手機沒有信號，多名村支書於是逐家逐戶通知村民撤離。其中一名30多歲何姓村支書在參與組織救災期間，其暫住位於燕窩村外婆家的女兒卻不幸遇難。