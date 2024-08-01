鴨綠江下游暴雨成災 丹東養魚戶損失慘重

【本報綜合報道】鴨綠江下游的遼寧省丹東市上周五至周日出現暴雨，全市12座水庫超汛限，5條河流超警戒。該市寬甸滿族自治縣多名魚類養殖戶前日表示，暴雨導致鴨綠江水位上漲，大量養殖網箱被洪水沖走，損失慘重。

指洪水突襲 往年有通知 寬甸縣委宣傳部周一發布消息，近日受極端天氣影響，拉古哨村水豐水庫大壩和副壩持續洩洪，該縣長甸鎮面臨洪水嚴峻考驗。該鎮河口村的養殖戶李燕（化名）表示，自家養殖30畝約百萬斤鱘魚、三文魚、細鱗魚等，洪水周日晚突然來襲，百萬斤魚幾乎全都被水沖走，由於下游就是入海口，魚都找不回來。她與家人經營養殖場已10多年，投入1,000多萬元（人民幣‧下同，約1,090萬港元），提到往年洩洪都會提前通知，但這次洪水不停往下游來，其房子也被沖毀，只能到別人家借住。

村民王濤（化名）的養殖場同樣設在河口村，主要養殖三文魚、鱘魚、本地魚等，暴雨引發洪水後，其30萬斤魚連帶網箱全部被沖走。寬甸水質清澈，水溫較低且無污染，是冷水魚養殖的理想水域。河口村的三文魚、鱘魚、鮭魚等水產養殖業發展蓬勃，2021年養殖面積達7,000畝，年產值7,000萬元（7,600萬港元）。