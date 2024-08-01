入汛最強降雨襲北京 撤8千人發洪水預警

北京從前日早上開始迎來大範圍降雨天氣，市氣象台接連升級發布暴雨藍色預警和黃色預警。截至當晚8時，城區平均降雨超過100毫米，已達大暴雨量級，成為今年入汛以來北京遭遇最強的一輪降雨。門頭溝、懷柔、平谷、房山、昌平等區累計疏散近8,000人，全市大中型水庫未超汛限水位，大部分積水路段交通已恢復，全市電網整體運行平穩。

據氣象部門統計，從前日凌晨零時至晚上8時，北京全市平均降雨量89.4毫米，為暴雨量級；城區平均104.2毫米，最大降雨在石景山五里坨，達189.3毫米；全市最大降雨在密雲東邵渠，為274.2毫米，達到特大暴雨量級；最大小時降雨為五里坨每小時90.8毫米。市水文總站當日下午5時針對北運河流域北關閘斷面發布洪水藍色預警，是今年以來當地發布的首個洪水預警。

有住戶地下室漏水倒灌 暴雨導致多地出現險情。懷柔區前日上午有住戶家中地下室漏水倒灌，水深達80厘米，消防員迅速到場協助排水。同區橋梓鎮另有車輛被困在水中，車內有一名孕婦，消防員到場先將車推至地勢較高處，再護送孕婦到室內安全區域。北京公交集團發布消息，受雨後道路濕滑影響，截至昨日上午7時，集團旗下3條路線停駛，兩條需繞行甩站。本報綜合報道