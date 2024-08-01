吳亞男出任南部戰區司令員

內媒昨日報道，八一建軍節來臨之際，廣東省委書記黃坤明昨日下午率團到南部戰區機關開展走訪慰問，並出席2024年廣東省八一擁軍慰問座談會。南部戰區司令員吳亞男、政治委員王文全等出席會議。上述訊息顯示，吳亞男已任南部戰區司令員。（綜合報道）