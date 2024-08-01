廣東人大前副主任受賄囚10年

【本報綜合報道】廣東省人大常委會前黨組副書記、副主任李春生受賄案，昨日在湖南省郴州市中級人民法院一審公開宣判。李春生受賄罪成判處有期徒刑10年，處罰金400萬元（人民幣‧下同，約432萬港元），受賄犯罪所得財物以及其孳息依法追繳上繳國庫。

李春生收受財物值8587萬 法院審理查明，李春生2001年下半年至2022年5月利用河南新縣縣長、縣委書記，公安部政治部副主任、人事訓練局局長，廣東省副省長、省公安廳廳長，廣東省人大常委會黨組副書記、副主任等職務便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目推進、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物逾7,940萬元（約8,587萬港元），其中部分財物未實際取得。

法院認為李春生受賄數額特別巨大，使國家和人民利益遭受特別重大損失，但鑑於李春生部分受賄屬未遂，主動投案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，具有自首情節；檢舉他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功情節；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳，對其依法可予減輕處罰。

李春生2022年11月26日主動到中央紀委國家監委投案，翌月接受紀律審查和監察調查，2023年6月28日遭開除黨籍、開除公職處分，最高人民檢察院同年7月以涉嫌受賄罪對李春生作出逮捕決定。