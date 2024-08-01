日消極言行評論 華外交部譴責

【本報綜合報道】中國外交部亞洲司司長劉勁松周二約見日本駐華使館首席公使橫地晃，批評日方在日美外交安全「2+2」會議、「延伸威懾」部長會、美日印澳「四方安全對話」外長會等會議期間，發表涉華消極言行及會議文件中出現諸多謬論、危險動向、虛假敍事，對此提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

內媒昨日報道，劉勁松指摘日方對中方的抹黑攻擊，與推進兩國戰略互惠關係的表態自相矛盾，敦促日方樹立客觀理性對華認知，停止就中國內政事務說三道四，停止夥同某些國家搞「小圈子」製造對抗，與中方相向而行，維護雙邊關係政治基礎，真正把戰略互惠關係落到實處。橫地晃則稱，日方堅持遵循1972年中日聯合聲明處理台灣問題的立場沒有變化，願推進兩國戰略互惠關係。

中國外交部同日曾批評日美不顧中方嚴重關切，在台灣、香港、新疆、西藏問題上粗暴干涉中國內政，在涉海問題上抹黑攻擊。該部門另提到，清除日遺化武毒害是日方不容推卸的歷史、政治和法律責任，但由於日方投入不充分、不平衡，進度仍嚴重滯後，銷毀計劃已4次逾期，部分重點難點問題始終未能解決。