對抗中國 美副卿倡加強印太博弈

坎貝爾

【本報綜合報道】美國副國務卿坎貝爾周二表示，華盛頓必須採取更多措施來對抗中國的行動，包括中方建立軍事基地的戰略和在非洲尋求稀土礦產的努力。他認為，與華競爭是現代美國外交面臨的決定性地緣政治挑戰，美國海軍和空軍需加強在印太地區的博弈。

坎貝爾在參議院外交關係委員會的聽證會上表示，美國需要做得更多對抗中國的行動，不僅在他們前沿基地的戰略方面，而且在他們追求非洲稀土方面，這對美國工業和技術能力至關重要。他提到，中美在造船業方面的差距令人擔憂，美方必須做得更好，否則無法成為21世紀需要的強大海軍強國。

坎貝爾又指，美國海軍和空軍必須加緊努力，更具創新性和勇敢，明白印太地區需要美國歷來最有能力的海軍和最先進的遠程空中力量，這正是他們重點所在。對於台灣在非洲的邦交國伊斯瓦蒂尼沒有美國大使，他認為美方應派人到這些地方，必須能在那裏競爭，強調中國真正與美競爭的地方是在國際組織中。

兩議員提案 倘陸侵台即制裁 另外，美國參議院軍事委員會共和黨籍議員沙利文與民主黨籍的達克沃斯近日共同提案，中國大陸一旦侵略台灣，要求從經濟、能源、金融等方面對大陸實施全面制裁，包括限制其製造的產品進口美國。台灣外交部周二回應指，將持續密切關注有關法案後續審議進展。