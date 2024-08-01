美軍無人船疑再現澎湖 台海巡艦艇拖走列機密

7月19日 台漁民在澎湖海域發現無人水面載具。

【本報綜合報道】台灣澎湖海域上月中發現一艘疑似美國海軍中央司令部的無人水面船漂流，周二清晨又有釣客在鄰近小門、空殼嶼海域發現類似無人水面載具的通報。但澎湖海巡隊今次接報後，雖派艦艇拖回，但列入機密，未對外公布。

設太陽能板衞星雷達 據台媒報道，漁民謝宏育上月19日中午在目斗嶼海域發現外形很有科技感、像裝了太陽能板的帆船，船帆以及船板都裝有太陽能板提供動力，前後兩端各有類似衞星雷達系統。

有網民指出，這疑似美軍第五艦隊在波斯灣運行無人水面船Saildrone Explorer ，因此通報海巡拖回保管。

至周二清晨6時許，再有釣客發現一艘外形類似但小一半的無人水面載具，亦少了些太陽能板和風帆，但風浪板上一樣有太陽能板、前後兩支黑白色天線與衞星定位系統等。但其上面無任何標識，也無人認領，來源有待釐清。海洋研究院原打算派員赴澎湖帶走，但因颱風「格美」來襲而未成行，暫由澎湖海巡隊保管。

7月30日 早前又有台釣客發現類似無人水面載具。