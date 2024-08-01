台付軍購終止準備款 59億元滯美無法取回

盼轉為銀行擔保信用狀 遭「一致做法」推搪 台媒昨日引述台灣審計部報告指，截至去年底，台國防部執行中的對美軍購案「合約終止準備金」，目前仍有逾244億元（新台幣‧下同，約59億港元）滯留在美國無法取回。該部門欲以銀行擔保信用狀取代，惟美方稱應考慮不損及美方權益及各軍購國一致性做法，無法提供確切完成日期。

「合約終止準備金」指的是在軍購案執行的初期或中期，美方要求台灣支付的一筆固定比例金額。倘合約中途終止，該筆錢就會用作支付合約商的損失。該筆錢後續會依照軍購案執行進度，逐步轉成案款，結案時如有餘款則退回。惟台媒引述台審計部近日公布去年度政府總決算審核報告，指出截至去年底，台國防部執行中軍購案已結匯的合約終止準備金，相較前年底增加約126億元（約30億港元）。

台方機構未獲聯邦執照 按美方規定，軍購一方可使用合格銀行開立的擔保信用狀，取代合約終止準備金，但非美國銀行需取得美國貨幣管理局核發的聯邦執照，故台審計部曾要求國防部積極協調美方加速辦理相關作業，避免巨額資金長期閒置。台國防部去年2月起逐步推動相關計劃，但至今台灣銀行海外分支機構均無取得該聯邦執照。

台國防部去年兩度洽詢美國國防安全合作局，評估放寬開立信用狀銀行資格標準。但美方回覆稱，因涉及政策調整，而且需考量不損及美方權益及各軍購方一致性作法，需交由美國國務院、財政部及外部法務單位評估，尚無法提供確切完成日期。

對此，台灣國防部周二說，軍方將持續加強合約終止準備金提列管制，並降低匯往美國的資金減少退匯餘款。台灣國防部主計局解釋指，美方非常重視台灣需求並正積極研處，並沒有「美拒台以信用狀取代合約終止準備金」的情況。本報綜合報道