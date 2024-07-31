特朗普溫和示人 凸顯民主黨好戰

美國共和黨會否出現路線更改？在共和黨全國代表大會中，特朗普並沒有對遇刺事件表示憤怒，也沒有要報仇的聲音，只有批評拜登政府專制、以司法方式迫害他，表現冷靜樂觀，強調團結，更沒有種族主義及極端政治表態和話語。這可能跟大會中有不少非洲裔、西班牙裔、亞洲裔支持者出現有關，成為互為因果的影響。

此外，特朗普亦刻意迴避以往經常使用的嘲笑、刻薄言詞，將自己的形象溫和化，有可能是他體會到反對他的政治勢力，已經極度憂慮他當選，而若進一步被他的極端言行刺激，可能會再次對他施以恐怖主義手段襲擊。

今次美國總統選舉，特朗普夥同副手萬斯出選，放棄前副總統彭斯及其所代表的新保守主義鷹派立場，就是以萬斯反對支持烏克蘭及延續俄烏戰爭，來替代彭斯圈子的立場，後者長期深信要和中國、俄羅斯、伊朗終極一戰。

爭取中間選民支持 相信特朗普正在打造一個新團隊。根據特朗普親信圈子的提議及傳言，特氏面對民主黨副總統賀錦麗的選舉策略，是要把賀錦麗對比及反映成在內政走極左激進路線，把拜登、民主黨高層及深層政府的外交政策反映成好戰鷹派，以凸顯他反而是溫和派，盡量避免令美國捲入戰爭，以爭取中間選民的支持 。故此，特朗普親信圈子認為，特氏當選後首要是積極避免第三次世界大戰的發生，可以預期他會盡快想辦法結束俄烏戰爭，亦很有可能放棄防衞台灣，起碼不會為台灣而耗損美國的軍事及經濟實力。

至於以巴戰事，特朗普認為內塔尼亞胡政府犯了不少錯，特別是對加薩民眾的屠殺，使國際社會排斥以色列的軍事行動，亦令美國受到牽連，國際聲譽受損及失去支持。不過，特朗普不會輕易放棄美國優先及全球主導地位，但是要保證美國可保持基於實力的和平。

此外，特朗普正在努力遠離拜登政府及共和黨元老鷹派好戰、到處挑起爭端衝突的立場，使美中俄三國的外交政策漸趨一致：不會挑釁啟戰，但遇到挑釁絕不怯戰。不過，特朗普要實現這個目標，成功關鍵在於他能否建立一個可成功指揮掌控中央情報局（CIA）、國務院以及五角大樓的團隊，不再像他執政時期幾乎完全被深層政府綁架。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻